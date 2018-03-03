«Аврора» завоевала Кубок России по мини-футболу 

Петербургская «Аврора» в решающем матче домашнего «Финала четырёх» женского Кубка России по мини-футболу разгромила тюменский «Запсибколледж» со счётом 6:0. Хет-трик оформила Лиана Юхаева, дважды отличилась Анастасия Дурандина.
Бронзовым призёром стал московский «МосПолитех».
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«Аврора» (Санкт-Петербург) — «Запсибколледж» (Тюмень) — 6:0 (4:0). Голы: Дурандина, 5, 38, Юхаева, 12, 17, 17, Никитина, 25.
Матч за третье место
«УрФУ» (Екатеринбург) — «МосПолитех» (Москва) — 3:6 (1:2). Голы: Мухина, 3, Кобелева, 30, 37 — Воробей, 20, 28, Дрозд, 20, Четвернина, 29, 40, Дерипаско, 40.