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Турнир по мини-футболу на кубок главы управы пройдет в Щукине
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Турнир по мини-футболу на кубок главы управы пройдет в Щукине 

Префектура СЗАО города Москвы 5 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Щукине 8 марта состоится турнир по мини-футболу на кубок главы управы района Щукино Олега Железняка.
— В турнире примут участие следующие команды: «Ветераны» — команда составлена из игроков, которые стояли у истока отечественного футбола и играли еще за сборную СССР и Россию в начале и конце 90-х годов; «Алектан» — один из старейших женских футбольных клубов нашей страны, образованный в 1987 году; HSE — команда московского института; «Торпедо» — один из первых частных клубов, который существует с 1989 года, — рассказали в управе района Щукино.
Начало в 15.00. Турнир пройдет на территории ФОКа «Динамика», который находится по адресу 1-й Пехотный пер., д. 8.
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