Турнир по мини-футболу на кубок главы управы пройдет в Щукине

В Щукине 8 марта состоится турнир по мини-футболу на кубок главы управы района Щукино Олега Железняка

— В турнире примут участие следующие команды: «Ветераны» — команда составлена из игроков, которые стояли у истока отечественного футбола и играли еще за сборную СССР и Россию в начале и конце 90-х годов; «Алектан» — один из старейших женских футбольных клубов нашей страны, образованный в 1987 году; HSE — команда московского института; «Торпедо» — один из первых частных клубов, который существует с 1989 года, — рассказали в управе района Щукино.

Начало в 15.00. Турнир пройдет на территории ФОКа «Динамика», который находится по адресу 1-й Пехотный пер., д. 8.