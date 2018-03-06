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Команда «Савелки» выиграла первенство по мини-футболу «Спорт для всех»
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Команда «Савелки» выиграла первенство по мини-футболу «Спорт для всех» 

Савелки 6 марта 2018
Фото: Савелки
В Зеленограде 4 марта состоялись финальные окружные соревнования по мини-футболу в рамках городской Московской Спартакиады «Спорт для всех». В турнире, прошедшем в ФОК «Радуга», приняли участие команды всех пяти районов Зеленограда, всего 90 спортсменов в возрасте 18 лет и старше. Финальный тур определил места команд в первенстве.
По итогам матчей вперед вырвались сборная команда «Савелки». Футболисты обыграли своих соперников из других районов и заняли первое место с командным результатом 9 очков. Втрое место досталось команде района Силино, на третье вышли спортсмены из Крюково.
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