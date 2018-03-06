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Хет-трик Оппера помог «Прогрессу» разгромить «Дину» в ЧР по мини-футболу
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Хет-трик Оппера помог «Прогрессу» разгромить «Дину» в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Новосибирский «Сибиряк» в 15-м туре чемпионата России по мини-футболу на выезде разгромил московскую «Дину» со счётом 6:0. Хет-трик оформил Антон Оппер.
Команда из Удмуртии одержала десятую победу в 23 встречах и занимает седьмое место в турнирной таблице, а москвичи замыкают список участников соревнований, потерпев 19-е поражение в 21 матче.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 15-й тур  «Дина» (Москва) — «Прогресс» (Глазов) — 0:6 (0:3) Голы: Оппер, 9 (0:1), Оппер, 23 (0:2), Оппер, 25 (0:3), Мелконян, 26 (0:4), Овсянников, 44 (0:5), Скрябин, 48 (0:6).
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