Хет-трик Оппера помог «Прогрессу» разгромить «Дину» в ЧР по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» в 15-м туре чемпионата России по мини-футболу на выезде разгромил московскую «Дину» со счётом 6:0. Хет-трик оформил Антон Оппер.

Команда из Удмуртии одержала десятую победу в 23 встречах и занимает седьмое место в турнирной таблице, а москвичи замыкают список участников соревнований, потерпев 19-е поражение в 21 матче.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 15-й тур «Дина» (Москва) — «Прогресс» (Глазов) — 0:6 (0:3) Голы: Оппер, 9 (0:1), Оппер, 23 (0:2), Оппер, 25 (0:3), Мелконян, 26 (0:4), Овсянников, 44 (0:5), Скрябин, 48 (0:6).