«Астма удобна во время „Тур де Франс“

Датский велогонщик: удобно болеть астмой во время «Тур де Франс»

"Использование Уиггинсом терапевтических исключений не слишком соответствует тому, что он написал в своей автобиографии. Он говорил, что никогда не делал инъекций, не считая вакцин. Известный датский велогонщик Микаэль Расмуссен поделился мнением о допинговых обвинениях в адрес британца Брэдли Уиггинса . Слова спортсмена приводит Cycling News.

Кроме того это очень похоже на то, что применение препаратов ради улучшения результатов на "Тур де Франс". Это очень удобно — болеть астмой в это время года", — сказал Расмуссен.

Ранее сообщалось, что Уиггинса обвинили в злоупотреблении терапевтическими исключениями.