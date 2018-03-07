Сотрудники РУСАДА проверили мини-футбольные клубы

Матч 15-го тура суперлиги между И. С. К. «Дина» и МФК «Прогресс» 6 марта и матч 22-го тура «Высшей лиги — „Запад“ между „Динамо“ и „Газпром-Югрой-дубль“ 7 марта посетили допинг-инспекторы РУСАДА. Были взяты пробы у футболистов указанных команд.