«Газпром-Югра» нанёс поражение «Политеху» в ЧР по мини-футболу

Один из лидеров соревнований «Газпром-Югра» из Югорска на выезде уверенно обыграл санкт-петербургский «Политех» в матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 5:0. Дубли в ворота хозяев площадки оформили бразильские нападающие гостей Марсенио и Кайо.

«Газпром-Югра» — на 2-м месте в турнирной таблице, «Политех» — на 9-м.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур «Политех» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 0:5 (0:1). Голы: Марсенио, 22, 37, Кайо, 29, 47, Шаяхметов, 45.