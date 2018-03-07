Ещё
«Газпром-Югра» нанёс поражение «Политеху» в ЧР по мини-футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Газпром-Югра» нанёс поражение «Политеху» в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Один из лидеров соревнований «Газпром-Югра» из Югорска на выезде уверенно обыграл санкт-петербургский «Политех» в матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 5:0. Дубли в ворота хозяев площадки оформили бразильские нападающие гостей Марсенио и Кайо.
«Газпром-Югра» — на 2-м месте в турнирной таблице, «Политех» — на 9-м.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур  «Политех» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 0:5 (0:1). Голы: Марсенио, 22, 37, Кайо, 29, 47, Шаяхметов, 45.
Чемпионат.com: последние новости
На соревнованиях в Обнинске скончался 17-летний пловец «Норильский никель» стал первым финалистом Кубка России по мини-футболу Мамиашвили — о приказе минспорта Украины: такое нелогичное решение вижу впервые
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением6
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение