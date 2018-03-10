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Сборная России по регби уступила Грузии
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Российские регбисты уступили команде Грузии в матче чемпионата Европы 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: Reuters
Мужская сборная России по регби проиграла команде Грузии со счетом 9:29 в четвертом матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Краснодаре.
Россияне, одержав в четырех матчах одну победу, занимают в турнирной таблице четвертое место. Грузины с четырьмя победами идут первыми. Ранее сборная России лишилась шансов отобраться на чемпионат мира 2019 года.
В следующем матче российская команда 18 марта сыграет в гостях со сборной Германии, грузины в тот же день примут команду Румынии.
В чемпионате Европы, каждый матч которого проходит в разных городах, принимают участие шесть сборных: команды Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводят круговой турнир, по результатам которого определится победитель. Обладатель титула также получит прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.
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