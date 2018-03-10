Сборная России по регби уступила Грузии

Российские регбисты уступили команде Грузии в матче чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби проиграла команде Грузии со счетом 9:29 в четвертом матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Краснодаре.

Россияне, одержав в четырех матчах одну победу, занимают в турнирной таблице четвертое место. Грузины с четырьмя победами идут первыми. Ранее сборная России лишилась шансов отобраться на чемпионат мира 2019 года.

В следующем матче российская команда 18 марта сыграет в гостях со сборной Германии, грузины в тот же день примут команду Румынии.

В чемпионате Европы, каждый матч которого проходит в разных городах, принимают участие шесть сборных: команды Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводят круговой турнир, по результатам которого определится победитель. Обладатель титула также получит прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.