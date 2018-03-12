Ещё
Велогонка «Тур де Франс» в 2020 году стартует в Ницце
Далее:
Читайте также:
Ещё

Велогонка «Тур де Франс» в 2020 году стартует в Ницце 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: Reuters
Стартовая точка самой престижной шоссейной многодневки "Тур де Франс" в 2020 году расположится во французской Ницце. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP.
Соответствующее объявление сделал директор "Тур де Франс" Кристиан Прюдом, выступая на совместной пресс— конференции с мэром Ниццы Кристаном Эстрози. По словам Прюдома, начало соревнований запланировано на 27 июня 2020 года.
Это второй раз за всю историю гонки, когда Ницца становится отправной точкой в многодневном противостоянии велогонщиков. В 1981 году этом городе на Лазурном Берегу прошли первые два дня соревнований.
"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года. В 2018 году "Тур де Франс" пройдет с 7 по 29 июля.
ТАСС: последние новости
Гимнастка Пасека считает, что власти Украины не правы, смешивая политику со спортом Гимнаст Степко, выступавший за Украину и Азербайджан, на днях получит паспорт РФ Российские регбисты уступили команде Грузии в матче чемпионата Европы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением1
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение