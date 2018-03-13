Умер экс-тренер сборной России

Бывший главный тренер сборной России по тяжелой атлетике, 67-летний Юрий Плотников скончался на борту самолета Москва-Анталья. По данным «Московского комсомольца», в Турции мужчина планировал заключить брак со своей спутницей, жительницей Ижевска, а после этого он хотел отправиться в Болгарию.

Как пишет «МК», Плотников почувствовал себя плохо через минуту после того, как зашел в салон лайнера: он начал тяжело дышать и хрипеть. Спасти мужчину не удалось, он скончался мгновенно.

«Он мне сказал, что скоро улетает за границу со своей новой женщиной, с которой хочет сочетаться узами брака. Потом ему нужно было закончить кое-какие дела по наследству», — отметил собеседник издания. Эту информацию газете подтвердил друг Плотникова. Приятели говорили за два дня до смерти бывшего тренера.

Друг Плотникова рассказал, что тренер «давно отошел от спортивных дел», а денег у него было достаточно, так как пенсии полковника Вооруженных сил хватало на жизнь.

По данным «МК», этот брак должен был стать для Плотникова третьим. После смерти второй жены у него осталась квартира в Болгарии.

Юрий Плотников получил звание заслуженного тренера России. Он возглавлял российскую сборную на летней Олимпиаде-2000 в австралийском Сиднее. Под его руководством команда штангистов завоевала одну серебряную и две бронзовых медали.