Умер экс-тренер сборной России 

Бывший главный тренер сборной России по тяжелой атлетике, 67-летний Юрий Плотников скончался на борту самолета Москва-Анталья. По данным «Московского комсомольца», в Турции мужчина планировал заключить брак со своей спутницей, жительницей Ижевска, а после этого он хотел отправиться в Болгарию.
Как пишет «МК», Плотников почувствовал себя плохо через минуту после того, как зашел в салон лайнера: он начал тяжело дышать и хрипеть. Спасти мужчину не удалось, он скончался мгновенно.
Эту информацию газете подтвердил друг Плотникова. Приятели говорили за два дня до смерти бывшего тренера.
«Он мне сказал, что скоро улетает за границу со своей новой женщиной, с которой хочет сочетаться узами брака. Потом ему нужно было закончить кое-какие дела по наследству», — отметил собеседник издания.
Друг Плотникова рассказал, что тренер «давно отошел от спортивных дел», а денег у него было достаточно, так как пенсии полковника Вооруженных сил хватало на жизнь.
По данным «МК», этот брак должен был стать для Плотникова третьим. После смерти второй жены у него осталась квартира в Болгарии.
Юрий Плотников получил звание заслуженного тренера России. Он возглавлял российскую сборную на летней Олимпиаде-2000 в австралийском Сиднее. Под его руководством команда штангистов завоевала одну серебряную и две бронзовых медали.