Гимнастка Пасека считает, что власти Украины не правы, смешивая политику со спортом

Неправильно смешивать политику со спортом, как это сделали украинские власти, решив не пускать своих спортсменов на международные соревнования в Россию. Такое мнение ТАСС высказала трехкратный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике, двукратная чемпионка мира Мария Пасека

"Для меня это вообще непонятно. Честно, я в шоке. Политика должна быть политикой, а спорт — спортом. То, что политику смешали со спортом — неправильно", — сказал Пасека. В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете на участие в соревнованиях и тренировочных сборах на территории Российской Федерации спортсменов всех национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

Спортсменка рассказала о том, как российские и украинские гимнасты общались во время Олимпийских игр 2016 года.

"Вся нынешняя ситуация на наше общение не влияет. Но был такой момент, что мы не могли общаться на людях в Олимпийской деревне, потому что, кажется, был запрет на общение с нами. Нам это было неприятно", — вспомнила она.