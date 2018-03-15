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На соревнованиях в Обнинске погиб 17-летний пловец
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На соревнованиях в Обнинске погиб 17-летний пловец 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Калужской области завели дело по факту гибели 17-летнего пловца во время соревнований по плаванию в городе Обнинск, сообщает СУ СК по региону.
В сообщении ведомства отмечается, что 17-летний пловец скончался в четверг, 15 марта, во время соревнований в обнинском дворце спорта «Олимп». Заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
По предварительным данным, в четверг около 10.30 мск минут юноша проплыл дистанцию 50 метров и вплавь возвращался назад. В этот момент пловцу стало плохо, его вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет.
«Фельдшеры проводили пострадавшему реанимационные мероприятия. Однако спустя час была констатирована смерть юноши», — говорится в сообщении калужского СУ СК.
По данным ведомства, за несколько дней до соревнований молодой пловец «прошел медосмотр в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям».
Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.
Напомним, это не первый подобный случай за последнее время. Так в январе подросток умер во время тренировки в бассейне «Чайка» города Пересвет Московской области. Тогда же в Башкортостане на горнолыжной трассе погибла школьница из Магнитогорска. До этого в школе города Кировска Мурманской области во время тренировки по самбо мальчику 2009 года рождения стало плохо, после чего он скончался.
Как заявляла министр образования и науки Ольга Васильева, в России на уроках физкультуры за 2016-2017 год погибли 211 школьников. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал заняться решением этой проблемы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.
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