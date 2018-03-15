На соревнованиях в Обнинске погиб 17-летний пловец

В Калужской области завели дело по факту гибели 17-летнего пловца во время соревнований по плаванию в городе Обнинск, сообщает СУ СК по региону.

В сообщении ведомства отмечается, что 17-летний пловец скончался в четверг, 15 марта, во время соревнований в обнинском дворце спорта «Олимп». Заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«Фельдшеры проводили пострадавшему реанимационные мероприятия. Однако спустя час была констатирована смерть юноши», — говорится в сообщении калужского СУ СК. По предварительным данным, в четверг около 10.30 мск минут юноша проплыл дистанцию 50 метров и вплавь возвращался назад. В этот момент пловцу стало плохо, его вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет.

По данным ведомства, за несколько дней до соревнований молодой пловец «прошел медосмотр в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям».

Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Напомним, это не первый подобный случай за последнее время. Так в январе подросток умер во время тренировки в бассейне «Чайка» города Пересвет Московской области. Тогда же в Башкортостане на горнолыжной трассе погибла школьница из Магнитогорска. До этого в школе города Кировска Мурманской области во время тренировки по самбо мальчику 2009 года рождения стало плохо, после чего он скончался.