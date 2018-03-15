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Команда СК «Динамо» заняла предварительное второе место на Кубке Москвы по плаванию
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Команда СК «Динамо» заняла предварительное второе место на Кубке Москвы по плаванию 

Управа района Хорошевский города Москвы 15 марта 2018
В бассейне спортивной школы № 2 «Москомспорта» прошел второй этап Кубка Москвы по плаванию среди мальчиков (возрастная категория 11 — 12 лет) и девочек (возрастная категория 9–10 лет).
По итогам восьми видов программы соревнований команда младшей возрастной группы спортивного клуба «Динамо» по плаванию уверенно закрепилась на втором месте в общекомандном зачете среди всех детско-юношеских школ города, уступая только первой команде крупнейшей московской школы «Юность Москвы».
Первое место на дистанции 50 метров (брасс) заняла Антонина Чупрова, третье место на дистанции 50 метров (баттерфляй) — Софья Хуторенко. Проявив настоящий спортивный характер и волю к победе, юные динамовцы завоевали три серебра в эстафетном плавании. (то)
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