«Политех» взял реванш у «Автодора» в матче ЧР по мини-футболу 

Санкт-петербургский «Политех» обыграл в гостях смоленский "Автодор" в матче чемпионата России по мини-футболу и взял реванш за поражение в четверг.
Встреча, прошедшая в Смоленске, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Политеха». У победителей дубль оформил Андрей Заболонков (38-я и 44-я минуты), также отличились Вадим Дяк (24), Владимир Саносян (32) и Игорь Трушкин (50). У хозяев мячи забили Иван Кондратенков (10), Александр Плахов (16) и Пула (40).
В четверг «Автодор» обыграл «Политех» со счетом 3:1.
Результаты других матчей пятницы:
"Дина" (Москва) — "Норильский никель" — 2:10,
"Сибиряк" (Новосибирск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:4,
"Газпром-Югра" (Югорск) — «Ухта» — 4:2.