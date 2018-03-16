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«Политех» взял реванш у «Автодора» в матче ЧР по мини-футболу
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«Политех» взял реванш у «Автодора» в матче ЧР по мини-футболу 

Р-Спорт 13 часов назад
Санкт-петербургский «Политех» обыграл в гостях смоленский "Автодор" в матче чемпионата России по мини-футболу и взял реванш за поражение в четверг.
Встреча, прошедшая в Смоленске, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Политеха». У победителей дубль оформил Андрей Заболонков (38-я и 44-я минуты), также отличились Вадим Дяк (24), Владимир Саносян (32) и Игорь Трушкин (50). У хозяев мячи забили Иван Кондратенков (10), Александр Плахов (16) и Пула (40).
В четверг «Автодор» обыграл «Политех» со счетом 3:1.
Результаты других матчей пятницы:
"Дина" (Москва) — "Норильский никель" — 2:10,
"Сибиряк" (Новосибирск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:4,
"Газпром-Югра" (Югорск) — «Ухта» — 4:2.
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