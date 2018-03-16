«Политех» взял реванш у «Автодора» в 16-м туре ЧР по мини-футболу 

Состоялись четыре матча 16-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.
Новосибирский «Сибиряк» на своей площадке обыграл «Новую генерацию» со счётом 6:4. «Норильский никель» в гостях вновь разгромил «Дину» — 10:2. «Газпром-Югра» дома одержал вторую победу над «Ухтой», на сей раз со счётом 4:2. Санкт-петербургский «Политех» в гостях взял реванш у смоленского «Автодора» со счётом 5:3. Накануне хозяева победили — 3:1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 16-й тур Первый матч
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:4 (3:3).
Вторые матчи
«Дина» (Москва) — «Норильский никель» — 2:10 (0:3).
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» — 4:2 (2:2).
«Автодор» (Смоленск) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 3:5 (2:1).