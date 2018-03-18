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«Севилья» уступила «Леганесу» в матче чемпионата Испании
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«Севилья» уступила «Леганесу» в матче чемпионата Испании 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Севилья» проиграла «Леганесу» в матче 29-го тура чемпионата Испании, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Унаи Бустинса и Хавьер Эрасо. У гостей мяч забил Мигель Лаюн.
"Севилья" с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (36) — 12-е.
Футбол. Чемпионат Испании. 29-й тур "Леганес" (Леганес) — «Севилья» (Севилья) — 2:1 Голы: 1:0 — Бустинса, 41; 2:0 — Эрасо, 69; 2:1 — Лаюн, 90
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