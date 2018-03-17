Родченков рассказал о допинге на московской Олимпиаде

Через своего адвоката Джима Уолдена Родченков рассказал, что тогда в этом сыграли важную роль три человека: руководитель Московской лаборатории и член Медицинской комиссии МОК Виталий Семенов , отвечавший в Госкомспорте за спортивную медицину и допинг-контроль Анатолий Коврижных, а также заместитель Коврижных Геннадий Марков.

«По состоянию на начало 1980-х годов три из наиболее часто используемых стероидов в то время невозможно было обнаружить. Этостаназолол, пероральный туринабол и тестостерон», — сказал Родченков. По его словам, многие спортсмены использовали эти и другие вещества. По словам Родченкова, в Москве 1980 года все было организвано приблизительно также, как в Сочи 2014 года, хотя отличия и были. Марков занимался подменой допинг-проб. Бывший полковник КГБ Владимир Попов , проживающий в Канаде с 1995 года, рассказал изданию, что офицер КГБ Борис Паркин был аккредитован в качестве допингового инспектора на московских играх, его задача заключалась в том, чтобы заменить положительные тесты чистыми образцами мочи, собранными у спортсменов до начала Игр. После Игр 1980 года Паркин получил Орден Красной Звезды, который вручали за военные подвиги. По словам Попова, Паркин был смущен, получив эту награду. Попытка связаться с Паркиным и Марковым, чтобы спросить их об этой истории, не увенчалась успехом. Мэрия Москвы сообщила, что Марков умер от рака в 2010 году.

«Я не был в лаборатории во время московских Олимпийских игр в 1980 году. Когда я попал в лабораторию в 1985 году, существовала система предоставления неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований менять грязные пробы на чистые. На Играх-1988 в Сеуле мы делали тесты перед соревнованиями, чтобы убедиться в том, что экзогенный тестостерон (который стал известен до Олимпийских игр 1984 года) ушёл из организма», — рассказал Родченков.