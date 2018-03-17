«Рубин» — «Спартак» — 1:2. Видеообзор матча

Московский «Спартак» на выезде одержал победу над казанским «Рубином» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 18-й минуте Софьян Ханни вывел красно-белых вперёд, забив свой дебютный гол в России. В середине второго тайма Кристиан Нобоа сравнял счёт. На 81-й минуте Луис Адриано забил второй гол москвичей и принёс команде победу.

Видеообзор матча «Рубин» — «Спартак» можно посмотреть на «Чемпионате».