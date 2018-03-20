Спортсмены Таганского района победили на соревнованиях по мини-футболу

Сборная команда Таганского района одержала победу на окружных соревнованиях по мини-футболу Московской комплексной олимпиады «Спорт для всех». Мероприятие состоялось 17 марта.

Спортсменов подготовили сотрудники филиала «Перекресток» Государственного бюджетного учреждения «Центр».

— Соревнования провели по олимпийской системе. Иными словами, это была игра на выбывание. На первом этапе наша команда сыграла с представителями Пресненского района. В полуфинале — со спортсменами из Хамовников. И в финале — с командой Замоскворечья, — поделился подробностями сотрудник учреждения Александр Косов

Он добавил, что в игре приняли участие ребята 1992–1993 годов рождения. Почетное первое место они заняли, обыграв футболистов из Замоскворечья со счетом 3:0.