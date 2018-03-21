«Тюмень» в гостях обыграла «Прогресс»

Норильский никель » обыграл «Газпром-Югру» в первом матче финала Кубка России

Таким образом, «Тюмень» набрала 59 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. У «Прогресса» осталось 36 очков. Этот клуб идет седьмым.