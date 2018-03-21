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«Тюмень» в гостях обыграла «Прогресс»
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«Тюмень» в гостях обыграла «Прогресс» 

Советский спорт 9 часов назад
«Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру» в первом матче финала Кубка России
Встреча, состоявшаяся в Глазове в среду, завершилась со сетом 3:1 в пользу гостей. В их составе по голу забили Андрей Соколов (16-я минута), Сергей Абрамович (27-я) и Артем Антошкин (31-я). У хозяев отличился Денис Овсянников (19-я).
Таким образом, «Тюмень» набрала 59 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. У «Прогресса» осталось 36 очков. Этот клуб идет седьмым.
В следующих матчах турнира «Прогресс» 29 марта примет КПРФ, а «Тюмень» 30 марта дома сыграет с «Норильским никелем».
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