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Соревнования по мини-футболу состоятся в Краснопахорском
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Соревнования по мини-футболу состоятся в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 24 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Матч среди команд-победителей окружного чемпионата по мини-футболу пройдет 1 апреля в Краснопахорском.
В соревнованиях за кубок Красной Пахры примут участие команды Новой Москвы, которые уверенно играли в течение всего сезона. Состав претендентов на победу определился на минувшем матче, 18 марта.
— На поле выйдут лидеры сезона: команды Краснопахорского «Тренера» и «Спорт», футболисты из Троицка и спортсмены из поселения Вороновское, — уточнил директор Спортивного комплекса «Красная Пахра» Сергей Дроздов.
Команды усиленно готовятся к финальному матчу сезона. Игра пройдет на открытой площадке СК «Красная Пахра».
Время старта соревнований уточняется.
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