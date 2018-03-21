Соревнования по мини-футболу состоятся в Краснопахорском

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Матч среди команд-победителей окружного чемпионата по мини-футболу пройдет 1 апреля в Краснопахорском.

В соревнованиях за кубок Красной Пахры примут участие команды Новой Москвы, которые уверенно играли в течение всего сезона. Состав претендентов на победу определился на минувшем матче, 18 марта.

— На поле выйдут лидеры сезона: команды Краснопахорского «Тренера» и «Спорт», футболисты из Троицка и спортсмены из поселения Вороновское, — уточнил директор Спортивного комплекса «Красная Пахра» Сергей Дроздов

Команды усиленно готовятся к финальному матчу сезона. Игра пройдет на открытой площадке СК «Красная Пахра».

Время старта соревнований уточняется.