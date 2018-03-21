«Норильский никель» победил «Газпром-Югру» в первом матче финала Кубка России 

Спорт-Экспресс: последние новости

Селезнева победила на этапе Гран-при в Киеве

"Рубин" - "Спартаку": "0:3 после первого тайма? Только в ваших снах"

Ильиных - третья в прыжках с трамплина на этапе в Фудзи