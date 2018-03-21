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«Норильский никель» победил «Газпром-Югру» в первом матче финала Кубка России
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«Норильский никель» победил «Газпром-Югру» в первом матче финала Кубка России 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
"Норильский никель" взял верх над «Газпром-Югрой» в первом матче финала Кубка России. Ответная игра состоится в Югорске в воскресенье.
Кубок России
Финал
"Норильский никель" (Норильск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:2 (1:1)
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