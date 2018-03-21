«Тюмень» обыграла «Прогресс» в ЧР по мини-футболу 

«Тюмень» одержала победу над глазовским «Прогрессом» в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу со счётом 3:1. Единственный гол хозяев забил Денис Овсянников, у гостей отличились Андрей Соколов, Сергей Абрамович и Артём Антошкин.
Накануне первая встреча соперников завершилась вничью (4:4).
В турнирной таблице после 25 матчей «Тюмень» 1 очко уступает лидирующей команде «Газпром-Югра». «Прогресс» — на 7-м месте.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 16-й тур. Второй матч
«Прогресс» (Глазов) — «Тюмень» — 1:3 (1:1). Голы: Овсянников, 19 — Соколов, 16, Абрамович, 27, Антошкин, 31.