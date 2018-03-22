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Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»
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Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона» 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Хавбек «Зандхаузена» открыл счет в матче с «Бохумом» красивым ударом.
Полузащитник немецкого клуба «Зандхаузен» Мануэль Штифлер отметился фантастическим ударом в матче 27-го тура второго дивизиона страны в игре против «Бохума».
На 18-й минуте игры Штифлер завершил атаку своей команды невероятным по зрелищности «ударом скорпиона». Хавбек после навеса в штрафную, не смотря на то, что находился полубоком к воротам, за секунду «сложился» и пяткой через себя забил гол.
К сожалению, несмотря на столь впечатляющее начало матча, в итоге «Зандхаузен» уступил противнику со счетом 2:3.
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