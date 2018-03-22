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«Синара» победила «КПРФ» и обошла его в турнирной таблице ЧР по мини-футболу
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«Синара» победила «КПРФ» и обошла его в турнирной таблице ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 6 часов назад
Екатеринбургская «Синара» в первом матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке переиграла московский «КПРФ» со счётом 5:2. В пятницу, 23 марта, команды встретятся вновь.
На данный момент «Синара» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая «коммунистов» на одно очко.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 16-й тур. Первый матч
«Синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва) — 5:2 (3:1) Голы: Абрамов, 9 (0:1, авт.), Абрамов, 17 (1:1), Прудников, 24 (2:1), Шистеров, 25 (3:1), Соколов, 31 (4:1), Шакиров, 40 (4:2), Абрамов, 49 (5:2).
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