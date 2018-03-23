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Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
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Российская гимнастика вызвала у финнов ужас 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Газета Ilta-Sanomat пишет о «шокировавшем» финнов документальном фильме «За гранью» (Over The Limit) польского режиссера Марты Прус. В этом фильме была показана беседа олимпийской чемпионки Маргариты Мамун и тренера Ирины Винер-Усмановой.
Тренера возмущало, что Мамун дрожала во время выступления и получила «серебро», потому что второе место — «это позор».
Ilta-Sanomat отмечает, что тренер назвала гимнастку «глупой коровой», «неудачницей», «свиньей», «жалкой трусихой» и отметила, что гимнастка получила баллы только «за красивые глаза».
«Ты с ума сошла? Ты представляешь Россию, а не себя. Люди возлагают на тебя большие надежды, но ты просто дрожишь», — цитирует ее издание.
На Олимпиаде в Рио Мамун завоевала «золото» в индивидуальном многоборье. Перед Играми у отца спортсменки диагностировали рак, она звонила домой, но тренеры считали звонки препятствием для тренировок, говорится в фильме Прус.
Представитель Финской федерации гимнастики по вопросам тренировок Лииса Алквист-Лехкосуо заявила в комментарии изданию, что российские тренеры применяют разные методы работы с гимнастками. Он рассказала, что тренер серебряного призера ОИ в Рио Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко использует более мягкий подход.
Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике и четырёхкратная чемпионка Европы. В ноябре 2017 года она объявила о завершении карьеры гимнастки.
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