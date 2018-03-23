Российская гимнастика вызвала у финнов ужас

Тренера возмущало, что Мамун дрожала во время выступления и получила «серебро», потому что второе место — «это позор».

Ilta-Sanomat отмечает, что тренер назвала гимнастку «глупой коровой», «неудачницей», «свиньей», «жалкой трусихой» и отметила, что гимнастка получила баллы только «за красивые глаза».

«Ты с ума сошла? Ты представляешь Россию, а не себя. Люди возлагают на тебя большие надежды, но ты просто дрожишь», — цитирует ее издание.

На Олимпиаде в Рио Мамун завоевала «золото» в индивидуальном многоборье. Перед Играми у отца спортсменки диагностировали рак, она звонила домой, но тренеры считали звонки препятствием для тренировок, говорится в фильме Прус.

Представитель Финской федерации гимнастики по вопросам тренировок Лииса Алквист-Лехкосуо заявила в комментарии изданию, что российские тренеры применяют разные методы работы с гимнастками. Он рассказала, что тренер серебряного призера ОИ в Рио Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко использует более мягкий подход.

Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике и четырёхкратная чемпионка Европы. В ноябре 2017 года она объявила о завершении карьеры гимнастки.