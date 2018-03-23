«Тюмень» обыграла «Прогресс», сократив отставание от лидирующего «Газпрома-ЮГРА» до 1 очка

В российской Суперлиге сыгран матч 16-го тура. «Прогресс» принимал «Тюмень» и потерпел поражение 1:3. Накануне команды также встречались на «Глазов-Арене», где была зафиксирована ничья (4:4).

В отчетном противостоянии на перерыв команды ушли, забив друг другу по разу. На 16-й минуте отличился Андрей Соколов , но за минуту до конца первого тайма голом отметился Денис Овсянников — 1:1.

Артем Антошкин. Во второй половине гости склонили чашу весов в свою пользу. По голу забили Сергей Абрамович

Благодаря победе «Тюмень» набрала 59 очков и сократили отставание от лидирующего «Газпрома-ЮГРА» до 1 очка. «Прогресс» занимает 7-е место.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 16-й тур. «Прогресс» — «Тюмень» 1:3 (1:1) Голы: Соколов, 16 (0:1); Овсянников, 19 (1:1); Абрамович, 27 (1:2); Антошкин, 31 (1:3).