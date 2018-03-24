ФК и МФК «Спартак» подписали меморандум о сотрудничестве 

Футбольный клуб «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с одноименным мини— футбольным клубом в пресс-центре стадиона «Открытие Арена», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Два года назад мы здесь собирались и создали дружественный проект — «красно-белая» семья. Этот шаг, который мы делаем с футбольным клубом — один из важнейших путей сближения спартаковского общества.
Академия мини-футбола «Спартак» — амбициозный проект, который мы запускаем с сегодняшнего дня. Мы планируем создать федеральную сеть школ по мини-футболу. Очень важно заниматься подготовкой резерва, прививать здоровый образ жизни молодому поколению. Для футбольного клуба это тоже будет очень полезным решением. Мы берём на себя очень важное обязательство — отсматривать по всей стране самых талантливых детишек и рекомендовать их в академию футбольного «Спартак», — прокомментировал подписание меморандума вице-президент МФК «Спартак» Игорь Снежницкий.