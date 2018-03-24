ФК и МФК «Спартак» подписали меморандум о сотрудничестве

«Два года назад мы здесь собирались и создали дружественный проект — «красно-белая» семья. Этот шаг, который мы делаем с футбольным клубом — один из важнейших путей сближения спартаковского общества.