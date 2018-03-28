В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ

В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам

Министерство иностранных дел России возмутилось отказом американского посольства в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной России по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип "О спорт, ты — мир". Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов", — заявила она. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Москва расценивает действия Вашингтона как "очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях".

Действия американской стороны Захарова оценила как дискриминацию и грубое нарушение обязательств "как государства, взявшего провести у себя международные соревнования".

Кроме того, Захарова выразила надежду на то, что инцидент не останется без внимания мирового спортивного сообщества.