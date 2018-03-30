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Глава МОК встретился с министром спорта КНДР
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Глава МОК встретился с министром спорта КНДР 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился с министром физической культуры и спорта КНДР Иль Гук Кимом в Пхеньяне, сообщает ТАСС.
По информации источника, вместе с Бахом в столицу КНДР прибыла делегация МОК.
"Министр физической культуры и спорта Иль Гук Ким, который является главой Национального олимпийского комитета КНДР, встретился и провел беседу с делегацией МОК во главе с президентом организации Томасом Бахом в Зале собраний Мансудэ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бах в очередной раз выразил намерение поспособствовать на участие сборной КНДР в летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. На Играх-2018 в Пхенчхане северокорейские хоккеистки выступили в объединенной женской команде с Южной Кореей.
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