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«Синара» в гостях победила «Политех» в ЧР по мини-футболу
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«Синара» в гостях победила «Политех» в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Екатеринбургская «Синара» в 17-м туре чемпионата России по мини-футболу на выезде уверенно переиграл питерский «Политех» со счётом 5:1.
Подопечные Алексея Мохова одержали 16-ю победу при 4 ничьих и 6 поражениях и занимают пятое место в турнирной таблице. Команда Станислава Ларионова располагается на девятой позиции.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 17-й тур  «Политех» (Санкт-Петербург) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:5 (0:4) Голы: Хамадиев, 5 (0:1), Качер, 12 (0:2), Абрамов, 19 (0:3), Прудников, 24 (0:4), Бастриков, 42 (0:5), Шарипов, 49 (1:5).
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