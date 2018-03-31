«Синара» в гостях победила «Политех» в ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» в 17-м туре чемпионата России по мини-футболу на выезде уверенно переиграл питерский «Политех» со счётом 5:1. Подопечные Алексея Мохова одержали 16-ю победу при 4 ничьих и 6 поражениях и занимают пятое место в турнирной таблице. Команда Станислава Ларионова располагается на девятой позиции. Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 17-й тур «Политех» (Санкт-Петербург) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:5 (0:4) Голы: Хамадиев, 5 (0:1), Качер, 12 (0:2), Абрамов, 19 (0:3), Прудников, 24 (0:4), Бастриков, 42 (0:5), Шарипов, 49 (1:5).