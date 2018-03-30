Глазовский «Прогресс» на домашнем паркете уступил «коммунистам»

Глазов. Удмуртия. Мини-футбольный клуб «Прогресс» из Глазова на домашнем паркете уступил «коммунистам» . Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба КПРФ.

В первом тайме гости из Москвы отличились трижды. Мячи забили Понкратов, Сирило и Паулиньо. Во втором тайме Разуванов увеличил преимущество КПРФ до четырех мячей. Матч мог так и закончится с разгромным счетом, но «прогрессовцы» Козлов и Овсянников в концовке поединка смогли отыграть два мяча.

«Сегодня мы избрали немножко оборонительную схему, мы готовится сейчас к играм в плей-офф. В плей-офф может попасть любая команда, любой соперник, поэтому там в верхней части турнирной таблицы все запутано. У всех есть шансы как подняться, так и опуститься. Поэтому сегодня была такая оборонительная тактика, от центра выжимали. Знали, что соперник имеет хороших столбов, поэтому прессинговать их очень тяжело и энергозатратно», — сказал после игры наставник «Прогресса» Евгений Осинцев

На данный момент клуб из Глазова находится на 7 месте в российской Суперлиге, имея в активе 36 очков после 25 игр.