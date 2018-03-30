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Президент «Дины»: у нас в команде осталось четыре «живых» футболиста
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Президент «Дины»: у нас в команде осталось четыре «живых» футболиста 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент мини-футбольного клуба «Дина» Сергей Козлов рассказал о том, каким образом Ассоциация мини-футбола России (АМФР) позволила команде провести матч 17-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Сибиряком».
"У нас «живых» игроков в команде осталось четыре человека, вышли те, кто могли. В процессе игры игрок получил травму, и у нас в команде осталось меньше дозволенного по регламенту количества игроков. Мы хотели и готовы были играть, наши юноши прибыли сегодня из Нижнего Новгорода со всероссийских соревнований, но дело в том, что наша заявка обуславливается финансовыми обязательствами клуба, который должен погашать свои долги", — цитирует Козлова ТАСС.
Он добавил, что в клубе до сих пор остаются задолженности по зарплате.
"Наша заявка обуславливается финансовыми обязательствами клуба, который должен погашать свои долги. Мы не сделали один технический транш на этой неделе, потому что у нас сложный выезд в следующем туре — надо было покупать билеты на самолёт, бронировать гостиницу. Мы предупредили АМФР об этом, попросили перенести на следующую неделю, но ассоциация вполне обоснованно сказала сначала заплатить", — добавил президент «Дины».
Ранее сообщалось, что матч российской Суперлиги по мини-футболу «Дина» — «Сибиряк» был окончен на третьей минуте.
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