Президент «Дины»: у нас в команде осталось четыре «живых» футболиста

Президент мини-футбольного клуба «Дина» Сергей Козлов рассказал о том, каким образом Ассоциация мини-футбола России (АМФР) позволила команде провести матч 17-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Сибиряком».

"У нас «живых» игроков в команде осталось четыре человека, вышли те, кто могли. В процессе игры игрок получил травму, и у нас в команде осталось меньше дозволенного по регламенту количества игроков. Мы хотели и готовы были играть, наши юноши прибыли сегодня из Нижнего Новгорода со всероссийских соревнований, но дело в том, что наша заявка обуславливается финансовыми обязательствами клуба, который должен погашать свои долги", — цитирует Козлова ТАСС

Он добавил, что в клубе до сих пор остаются задолженности по зарплате.

"Наша заявка обуславливается финансовыми обязательствами клуба, который должен погашать свои долги. Мы не сделали один технический транш на этой неделе, потому что у нас сложный выезд в следующем туре — надо было покупать билеты на самолёт, бронировать гостиницу. Мы предупредили АМФР об этом, попросили перенести на следующую неделю, но ассоциация вполне обоснованно сказала сначала заплатить", — добавил президент «Дины».

Ранее сообщалось, что матч российской Суперлиги по мини-футболу «Дина» — «Сибиряк» был окончен на третьей минуте.