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«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу
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«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Московский "Спартак" на выезде одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 1/4 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
Счет в матче открыл форвард красно-белых Зе Луиш. Во второй половине встречи еще дважды отличились Квинси Промес и Луис Адриано. Автором единственного гола у самарской команды стал нападающий Александр Соболев, отличившийся на 92-й минуте встречи.
Таким образом, «Спартак» впервые с 2011 года вышел в полуфинал Кубка России. Соперником московской команды в следующем раунде турнира станет «Тосно».
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок России. 1/4 финала "Крылья Советов" (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:3 Голы: 0:1 — Зе Луиш — 20, 0:2 — Промес — 71, 0:3 — Адриано — 77, 1:3 — Соболев — 92
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