«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Московский "Спартак" на выезде одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 1/4 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС

Таким образом, «Спартак» впервые с 2011 года вышел в полуфинал Кубка России. Соперником московской команды в следующем раунде турнира станет «Тосно».

Кубок России. 1/4 финала "Крылья Советов" (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:3 Голы: 0:1 — Зе Луиш — 20, 0:2 — Промес — 71, 0:3 — Адриано — 77, 1:3 — Соболев — 92