«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:3. Видеообзор матча

В матче 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» принимали на своём поле «Спартак» . Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:1.

В полуфинале Кубка России красно-белым предстоит встретиться с «Тосно», который в своём четвертьфинальном матче оказался сильнее «Луча-Энергии» (2:1).