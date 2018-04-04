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«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:3. Видеообзор матча
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«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:3. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» принимали на своём поле «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Зе Луиш, Квинси Промес и Луис Адриано. За самарскую команду отличился Александр Соболев. Таким образом, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, а «Крылья Советов» из турнира вылетели.
В полуфинале Кубка России красно-белым предстоит встретиться с «Тосно», который в своём четвертьфинальном матче оказался сильнее «Луча-Энергии» (2:1).
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