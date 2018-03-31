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«Синара» в гостях обыграла «Политех»
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«Синара» в гостях обыграла «Политех» 

Советский спорт 3 часа назад
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Встреча, прошедшая 31 марта в Санкт-Петербурге, завершилась в пользу гостей со счетом 5:1. «Синара» набрала 52 очка, оставшись на пятом месте в турнирной таблице суперлиги. У «Политеха» осталось 18 очков. Этот клуб идет девятым.
В еще одном матче дня аутсайдеры — «Автодор» и «Ухта» сыграли вничью. Эта встреча прошла в Ухте и завершилась со счетом 2:2.
У ухтинцев стало 11 очков. Этот клуб идет 11-м. У смолян стало 17 очков. «Дорожники» занимают десятую позицию.
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