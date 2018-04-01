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Феррейра-Карраско забил дебютный гол в чемпионате Китая
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Феррейра-Карраско забил дебютный гол в чемпионате Китая 

Чемпионат.com 5 часов назад
Бывший полузащитник «Монако» и мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско, выступающий за «Далянь Ифан», открыл счёт забитым мячам в чемпионате Китая. На 11-й минуте матча 4-го тура бельгийский футболист поразил ворота «Хэнань Цзянье» красивым дальним ударом после передачи Николаса Гайтана.
Гола Феррейры-Карраско «Далянь Ифан» не хватило для победы. На 34-й минуте Кристиан Бассогог сравнял счёт. Во втором тайме команды не забивали.
Представляем вашему вниманию видео голов Феррейры-Карраско и Бассогога.
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