Феррейра-Карраско забил дебютный гол в чемпионате Китая 

Бывший полузащитник «Монако» и мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско, выступающий за «Далянь Ифан», открыл счёт забитым мячам в чемпионате Китая. На 11-й минуте матча 4-го тура бельгийский футболист поразил ворота «Хэнань Цзянье» красивым дальним ударом после передачи Николаса Гайтана.
Гола Феррейры-Карраско «Далянь Ифан» не хватило для победы. На 34-й минуте Кристиан Бассогог сравнял счёт. Во втором тайме команды не забивали.
Представляем вашему вниманию видео голов Феррейры-Карраско и Бассогога.