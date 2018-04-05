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Молодёжная сборная России по мини-футболу провела товарищеские матчи с Францией
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Молодёжная сборная России по мини-футболу провела товарищеские матчи с Францией 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Мужская молодёжная сборная России по мини-футболу (игроки в возрасте до 21 года) сыграла два товарищеских матча со сверстниками из Франции. Первая встреча завершилась безголевой ничьей, а во втором матче россияне победили со счётом 6:2.
Обе встречи проходили во Франции. Сперва команды сыграли в городе Сарла, а затем — в Бержераке.
Мини-футбол. Молодёжные сборные. Товарищеские матчи 3 апреля 2018 года
Франция — Россия — 0:0  4 апреля 2018 года
Франция — Россия — 2:6 Голы: Понкратов, Пирогов — 2, Денисов, Соколов, Штибегов.
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