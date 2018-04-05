Молодёжная сборная России по мини-футболу провела товарищеские матчи с Францией

Мужская молодёжная сборная России по мини-футболу (игроки в возрасте до 21 года) сыграла два товарищеских матча со сверстниками из Франции. Первая встреча завершилась безголевой ничьей, а во втором матче россияне победили со счётом 6:2.

Обе встречи проходили во Франции. Сперва команды сыграли в городе Сарла, а затем — в Бержераке.

Мини-футбол. Молодёжные сборные. Товарищеские матчи 3 апреля 2018 года

Франция — Россия — 0:0 4 апреля 2018 года

Франция — Россия — 2:6 Голы: Понкратов, Пирогов — 2, Денисов, Соколов, Штибегов.