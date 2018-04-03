Финальные матчи чемпионата по мини-футболу состоятся в ФОК «Мещерский»

4 апреля 2018 года в ФОК «Мещерский» (Нижний Новгород, ул. Карла Маркса д. 21) состоятся решающие матчи чемпионата Нижегородской области по мини-футболу среди мужских команд.

Всего в региональном чемпионате приняли участие 16 футбольных команд, по итогам прошлого сезона победителем стала команда «Футбол-Хоккей –НН-Триумф-97» (Нижний Новгород, Ильиногорск).

Расписание игр:

20:00. Финальный матч. «АСМ-Спорт-Волна» (Нижний Новгород, Балахна) — «Оргхим-2» (Нижний Новгород).

21:00. Награждение призеров и лучших игроков.

Вход для зрителей бесплатный.

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