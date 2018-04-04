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В Школе №2031 провели серию игр по мини-футболу
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В Школе №2031 провели серию игр по мини-футболу 

Управа района Косино-Ухтомский 8 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Турнир по мини-футболу на Кубок директора организовывается ежегодно. В этом спортивном мероприятии участвуют команды школьников и команда учителей во главе с директором. Ребята соревнуются в трех возрастных категориях: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
По итогам соревнований среди 7-8 классов победителями стали футболисты из 8-го «Л» класса. Команды 7-8 классов сыграли первыми. Затем состязались ребята из 9-11 классов и команда учителей. Первыми стали игроки, которые вошли в сборную 10-х классов.
Завершился турнир игрой участников из 5-6 классов. Победу одержала команда 5 «Л» класса.
Современные школьники большую часть времени проводят за учебниками. А проведение таких турниров повышает двигательную активность учеников, что благоприятно влияет на их здоровье.
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