В Школе №2031 провели серию игр по мини-футболу

Турнир по мини-футболу на Кубок директора организовывается ежегодно. В этом спортивном мероприятии участвуют команды школьников и команда учителей во главе с директором. Ребята соревнуются в трех возрастных категориях: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.

По итогам соревнований среди 7-8 классов победителями стали футболисты из 8-го «Л» класса. Команды 7-8 классов сыграли первыми. Затем состязались ребята из 9-11 классов и команда учителей. Первыми стали игроки, которые вошли в сборную 10-х классов.

Завершился турнир игрой участников из 5-6 классов. Победу одержала команда 5 «Л» класса.

Современные школьники большую часть времени проводят за учебниками. А проведение таких турниров повышает двигательную активность учеников, что благоприятно влияет на их здоровье.