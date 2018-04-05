Евгений Ловчев: «Спартак» остался один из элиты и отдувается за всю премьер-лигу"

— Когда «Спартак» попросил перенести матч, многие тогда возмущались. Другие играли, но это был не футбол, а мучение. «Спартак» ничего не нарушал, а всего лишь воспользовался пунктом регламента. Сейчас команда набрала форму и провела очень хороший матч на плохом поле. Но о поле — ниже.

«Спартак» выиграл последние матчи, хотя мы справедливо критиковали команду за не очень выразительную игру. Но как бы то ни было, команда набрала ход, набрала уверенность. И мы увидели в этом матче, как заработала эта атакующая тройка, так она работала в лучших поединках осени и чемпионского сезона. А когда «Спартак» атакует, он отодвигает игру подальше от своих ворот, нагрузка на защиту резко снижается и ее ошибки не так заметны. Был пропущен гол на последней минуте, но к этому времени игра была сделана. «Спартак» главный фаворит этого розыгрыша кубка. Он остался один из элиты и отдувается за всю премьер-лигу, — заявил эксперт.