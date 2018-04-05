Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут

Проколотое колесо: что убило итальянскую велогонщицу

Итальянская велосипедистка Илария Ринальди умерла в собственной постели на 34-м году жизни. Рядом с ее телом были обнаружены использованные шприцы и медицинский жгут.

Известную итальянскую велогонщицу Иларию Ринальди нашли без признаков жизни в собственном доме в местечке Гамбасси-Терме близ Флоренции . При обнаружении ее тело находилось в постели, причем смерть, по оценкам специалистов, к этому моменту наступила уже давно. Ей было 33 года. Причины произошедшего пока не сообщаются, но известно, что полиция приступила к расследованию и намерена установить все обстоятельства.

Согласно изданию firenze.repubblica.it, в комнате валялись использованные шприцы и жгут, которым наркоманы перетягивают руку перед инъекцией. Существуют подозрения по поводу передозировки наркотиками, однако информация все еще проверяется. И все-таки независимые эксперты склоняются в пользу этой версии.

Трагедия едва ли связана со спортом, поскольку Ринальди не выступала на профессиональном уровне с 2010 года.

А в 2007-м она была наказана двухлетней дисквалификацией за употребление допинга: следы запрещенного вещества были обнаружены в ее пробе, взятой во время многодневной гонки «Тур Тюрингии» по дорогам Германии . В том же году Ринальди добилась высшего достижения в своей карьере, выиграв чемпионат страны для спортсменов не старше 23 лет. Она специализировалась на дисциплине велокросс — это нечто среднее между велошоссе и маунтинбайком.

После отбытия «бана» итальянка не смогла вернуться на прежний уровень и постепенно обратилась к другой деятельности. Однако чем конкретно Ринальди занималась в последнее время, доподлинно неизвестно. Теперь компетентным органам предстоит установить, носила ли ее смерть насильственный характер, или же наступила по естественным причинам. При этом о наличии у Ринальди серьезных заболеваний информации пока нет. Прояснить многое в данном отношении поможет вскрытие. Тело уже передано патологоанатомам. Решается вопрос насчет похорон покойной.

В конце прошлого года погибли два известных велосипедиста.

В декабре 23-летнего австралийца Джейсона Лоундса сбил автомобиль, когда он направлялся на встречу.

На вертолете спортсмена доставили в госпиталь, где он скончался. Лоундс считался одним из самых перспективных специалистов своего дела: на чемпионате мира-2016 занял шестое место в групповой гонке.

За два месяца до этого трагический инцидент приключился на девятом этапе многодневки «Тур Новой Каледонии». 20-летний француз Матье Рибел, разогнав свой байк на спуске, на скорости 80 км/ч врезался в машину «скорой помощи», которая двигалась во встречном направлении. В результате столкновения о лобовое стекло несчастный умер на месте. ЧП настолько потрясло организаторов, что они приняли решение досрочно завершить этап.

Ровесник Рибела бельгиец Бьярне Ванакер умер в ноябре 2017-го по неизвестной причине. Как и Ринальди, его нашли мертвым в собственной постели. Сообщалось, что атлет не испытывал проблем со здоровьем.

Больше повезло в январе текущего года Сергею Лагутину из команды «Газпром-Русвело».

Россиянина сбило авто во время тренировки в Италии , однако серьезных повреждений удалось избежать.

Равно как и итальянцу Дамиано Карузо , который на дистанции «Тура Страны Басков» на днях врезался в припаркованную машину.

По словам пострадавшего, транспортные средства стояли вдоль дороги, поэтому он зацепился за зеркало одного из них, получив вывих плеча. Инцидент стоил ему почти десятиминутного отставания от победителя этапа.

Гибель в результате ДТП — отнюдь не редкость в велоспорте. В феврале 2017 года в Сочи столкновение с автомобилем стало фатальным для известного российского маунтинбайкера Антона Гоголева , который скончался в больнице от полученных травм.

Чуть менее чем за год до этого бельгиец Антуан Демуати умер после аварии с участием мотоцикла прямо во время однодневной велогонки «Гент — Вевельгем».

В том же 2016-м француз Роман Гийо был насмерть сбит грузовиком. В 2011-м бельгиец Ваутер Вейланд врезался в стену на спуске в рамках «Джиро д'Италия», а жизненный путь Томаса Касаротто в 2010-м оборвало столкновение с автомобилем…