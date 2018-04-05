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Украинцы могут остаться без ОИ
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Запрет на выступления в России поставил под угрозу поездку украинцев на Олимпиаду 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Из-за запрета выступать на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в России сборная Украины может потерять возможность участвовать в мировом первенстве, а после — в Олимпийских играх, заявил украинский борец, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк.
«Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время», — цитирует Беленюка XSport.
Спортсмен отметил, что после того, как Украина не поедет на чемпионат Европы, она может лишиться возможности попасть на первенство мира и потерять олимпийскую лицензию.
«У нас немного другая система — не рейтинговая, как у фехтования или биатлона. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо — теряется целый год. Из-за этого мы можем не отобраться на Олимпийские игры», — отметил Беленюк, подчеркнув, что «ситуация очень сложная».
Континентальное первенство по греко-римской борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске. Сборная Украины пропустит соревнования, команда страны по всем видам спорта отказываются от участия в соревнованиях в России.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, запрет на участие в официальных соревнованиях в России вызвал бурную реакцию среди украинских спортсменов, поскольку означает удар по спортивной карьере.
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