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Австралийская сборная по плаванию установила новый мировой рекорд
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Австралийская сборная по плаванию установила новый мировой рекорд 

Чемпионат.com 1 час назад
Женская сборная Австралии по плаванию в третий раз за четыре года установила новый мировой рекорд в эстафете 4 x 100 м. Очередной рекорд был установлен на Играх Содружества, которые проходят в Австралии.
В составе сборной Австралии победы одержали Саяна Джэк, Бронте Кэмпбелл, Эмма Маккеон и Кэйт Кэмпбелл. Спортсменки преодолели дистанцию за 3:30,05. Предыдущий рекорд также принадлежал сборной Австралии. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро австралийки преодолели дистанцию за 3:30,65.
Игры Содружества. Плавание Женщины. Эстафета 4 x 100 м  1. Австралия — 3:30,05 (мировой рекорд) 2. Канада — 3:33,92 3. Англия — 3:38,40.
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