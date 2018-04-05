Австралийская сборная по плаванию установила новый мировой рекорд

Женская сборная Австралии по плаванию в третий раз за четыре года установила новый мировой рекорд в эстафете 4 x 100 м. Очередной рекорд был установлен на Играх Содружества, которые проходят в Австралии.

В составе сборной Австралии победы одержали Саяна Джэк, Бронте Кэмпбелл, Эмма Маккеон и Кэйт Кэмпбелл. Спортсменки преодолели дистанцию за 3:30,05. Предыдущий рекорд также принадлежал сборной Австралии. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро австралийки преодолели дистанцию за 3:30,65.

Игры Содружества. Плавание Женщины. Эстафета 4 x 100 м 1. Австралия — 3:30,05 (мировой рекорд) 2. Канада — 3:33,92 3. Англия — 3:38,40.