Мини-футбол: МФК Синара — МФК «Ухта» (г. Ухта)

6 апреля МФК Синара примет на паркете ДИВСа МФК «Ухта» (г. Ухта) в рамках Кубка России

«Синара» — российский мини-футбольный клуб из Екатеринбурга. Основан в 1992 году. На данный момент играет в Суперлиге, высшем дивизионе в структуре российского мини-футбола.

Является одним из самых успешных российских мини-футбольных клубов. Одиннадцать раз завершал сезон в призовой тройке чемпионата, а в сезонах 2008/09 и 2009/10 становился чемпионом России. Также екатеринбургский клуб становился сильнейшим в Европе, обыграв испанский «Эль-Посо» в финале Кубка УЕФА по мини-футболу 2007/08, главного европейского мини-футбольного турнира.

МФК «Ухта» основан в 2006 году. Среди клубов Высшей лиги сезона 2014/2015 МФК «Ухта» — победитель Первенства России по мини-футболу. В сезоне 2015/2016 клуб дебютировал в Суперлиге Чемпионата России по мини-футболу.

Игра начнется в 19:00, билеты можно приобрести у билетно-кассовых операторов Уралбилет, Кассир.ру и в кассах ДИВСа.

В кассе ДИВСа пенсионеры и студенты могут приобрести билеты по 50 руб. на 3 сектор. Дети до 3-х лет идут бесплатно!

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Адрес:

Текст адреса:

Олимпийская набережная, 3, ДИВС

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Координаты точки:

56.847316,60.596145

Дата:

пятница, апреля 6, 2018

Комментарий к дате:

19:00 Стоимость:

150-300 Количество просмотров: