Ещё
Мини-футбол: МФК Синара — МФК «Ухта» (г. Ухта)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мини-футбол: МФК Синара — МФК «Ухта» (г. Ухта) 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
6 апреля МФК Синара примет на паркете ДИВСа МФК «Ухта» (г. Ухта) в рамках Кубка России
«Синара» — российский мини-футбольный клуб из Екатеринбурга. Основан в 1992 году. На данный момент играет в Суперлиге, высшем дивизионе в структуре российского мини-футбола.
Является одним из самых успешных российских мини-футбольных клубов. Одиннадцать раз завершал сезон в призовой тройке чемпионата, а в сезонах 2008/09 и 2009/10 становился чемпионом России. Также екатеринбургский клуб становился сильнейшим в Европе, обыграв испанский «Эль-Посо» в финале Кубка УЕФА по мини-футболу 2007/08, главного европейского мини-футбольного турнира.
МФК «Ухта» основан в 2006 году. Среди клубов Высшей лиги сезона 2014/2015 МФК «Ухта» — победитель Первенства России по мини-футболу. В сезоне 2015/2016 клуб дебютировал в Суперлиге Чемпионата России по мини-футболу.
Игра начнется в 19:00, билеты можно приобрести у билетно-кассовых операторов Уралбилет, Кассир.ру и в кассах ДИВСа.
В кассе ДИВСа пенсионеры и студенты могут приобрести билеты по 50 руб. на 3 сектор. Дети до 3-х лет идут бесплатно!
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Олимпийская набережная, 3, ДИВС
Центр карты:
56.847316567853476,60.59614499999999
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.847316,60.596145
Дата:
пятница, апреля 6, 2018
Комментарий к дате:
19:00  Стоимость:
150-300  Количество просмотров:
Overtime.life: последние новости
Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру Белый медведь в атаке Майк Тайсон и Костя Цзю проведут открытый мастер-класс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин испугал поклонников фото из больницы8
Макгрегор сдался полиции6
Ягудин с женой попали в больницу
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА48
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»309
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение