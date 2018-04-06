Роналдо запомнил свой гол «Спартаку» в мороз и фанатов красно-белых

Бывший нападающий «Интера», двукратный обладатель «Золотого мяча» и двукратный чемпион мира Роналдо считает, что один из лучших голов в карьере забил в ворота "Спартака" . Игра 1/2 финала Кубка УЕФА 14 апреля 1998 года проходила в Москве при тяжелых погодных условиях. Роналдо оформил дубль и принес «Интеру» победу 2:1. Миланцы победили по сумме двух встреч (2:1, 2:1) и вышли в финал, в котором обыграли «Лацио» (3:0).

— Было очень холодно, кажется, -18. Когда мы приехали, поле было покрыто снегом, и игру задержали на два часа, чтобы убрать его. Прием был очень эмоциональный, фанаты соперника меня очень впечатлили.

Нам нужно было добиваться результата. Я забил великолепный гол, но тогда вся команда сыграла очень хорошо.