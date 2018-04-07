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«Псков-747» одержал победу над «Локомотивом-Казанкой» со счётом 2:1
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«Псков-747» одержал победу над «Локомотивом-Казанкой» со счётом 2:1 

Псковская губерния 2 часа назад
Матч «Пскова-747» и одного из лидеров второго дивизиона «Локомотив-Казанка» завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля: во втором тайме забитых голов не было. Владислав Сакадеев упустил в середине тайма, пробив дважды по воротам — сначала во вратаря, а потом выше ворот. На последней минуте у «Локомотива-Казанки» был шанс при розыгрыше штрафного, но москвичи также пробили выше ворот. В первом тайме счёт открыл на 15 минуте пскович Владислав Сакадеев, в середине тайма после розыгрыша углового Артём Галаджан сравнял счёт. Однако на последней минуте Антон Шишаев, выйдя один на один с вратарём, вывел хозяев вперёд.
Псковская губерния: последние новости
Цветков сменил Жаворонкова в рабочей группе по обеспечению межнационального согласия После первого тайма «Псков-747» выигрывает у «Локомотива-Казанки» 2:1 Матч ФК «Псков-747» и «Казанки» можно посмотреть в прямом эфире
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