«Псков-747» одержал победу над «Локомотивом-Казанкой» со счётом 2:1 

Матч «Пскова-747» и одного из лидеров второго дивизиона «Локомотив-Казанка» завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля: во втором тайме забитых голов не было. Владислав Сакадеев упустил в середине тайма, пробив дважды по воротам — сначала во вратаря, а потом выше ворот. На последней минуте у «Локомотива-Казанки» был шанс при розыгрыше штрафного, но москвичи также пробили выше ворот. В первом тайме счёт открыл на 15 минуте пскович Владислав Сакадеев, в середине тайма после розыгрыша углового Артём Галаджан сравнял счёт. Однако на последней минуте Антон Шишаев, выйдя один на один с вратарём, вывел хозяев вперёд.