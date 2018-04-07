«Псков-747» одержал победу над «Локомотивом-Казанкой» со счётом 2:1 

Псковская губерния: последние новости

Цветков сменил Жаворонкова в рабочей группе по обеспечению межнационального согласия

После первого тайма «Псков-747» выигрывает у «Локомотива-Казанки» 2:1

Матч ФК «Псков-747» и «Казанки» можно посмотреть в прямом эфире