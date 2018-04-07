«Газпром-Югра» разгромил «Дину» в ЧР по мини-футболу 

«Газпром-Югра» победил «Дину» в матче 18-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги со счётом 7:1. Три раза в составе югорской команды отличился Александр Пирогов. Также в составе победителей забили Максим Волюнюк, Ришат Котляров, Кайо и Владислав Шаяхметов. «Пушкари» ответили голом престижа Василия Тяпко.
По обоюдному согласию команд матч прошёл во ДС «Триумф» (Люберцы, Московская область).
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 18-й тур «Газпром-Югра» (Югорск) — «Дина» (Москва) — 7:1 (4:0). Голы: Волынюк, 7, Кайо, 21, Котляров, 21, Пирогов, 25, 32, 44, Шаяхметов 29 — Тяпко, 37.