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Перенесший остановку сердца велогонщик умер в больнице
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Пострадавший во время велогонки бельгиец умер в больнице 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Twitter
Бельгийский велогонщик Михел Голартс, который получил тяжёлые травмы после падения во время велогонки «Париж-Рубе», умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба команды Veranda's Willems-Crelan, за которую выступал спортсмен.
«Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бельгийский велогонщик перенёс остановку сердца во время гонки.
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