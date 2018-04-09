Перенесший остановку сердца велогонщик умер в больнице

Бельгийский велогонщик Михел Голартс, который получил тяжёлые травмы после падения во время велогонки «Париж-Рубе», умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба команды Veranda's Willems-Crelan, за которую выступал спортсмен.
«Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бельгийский велогонщик перенёс остановку сердца во время гонки.
pic.twitter.com/2kHQHXKBDG— Veranda’s Willems — Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) 8 апреля 2018 г.