Перенесший остановку сердца велогонщик умер в больнице

Пострадавший во время велогонки бельгиец умер в больнице

Бельгийский велогонщик Михел Голартс, который получил тяжёлые травмы после падения во время велогонки «Париж-Рубе», умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба команды Veranda's Willems-Crelan, за которую выступал спортсмен.

«Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бельгийский велогонщик перенёс остановку сердца во время гонки.