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Забелинская выиграла многодневку «Тур Таиланда»
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Россиянка Забелинская выиграла многодневку «Тур Таиланда» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Reuters
Российская велогонщица Ольга Забелинская стала победителем многодневной гонки «Тур Таиланда». Второе и третье места также достались представительницам России.
По итогам трёх соревновательных дней Забелинская опередила Карину Касенову иГульназ Бадыкову. На четвёртом месте финишировала Елизавета Ошуркова, также представляющая Россию.
Российская сборная заняла итоговое первое место в командном зачёте многодневки. На первом полуэтапе Тура Таиланда россиянки выиграли командную гонку. Велоспорт. Тур Таиланда
1. Ольга Забелинская (Россия) — 6:50.35  2. Карина Касенова (Россия) — то же время
3. Гюльназ Бадыкова (Россия) — то же время.
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